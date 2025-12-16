وزارة التّشغيل تنظم أيامًا مفتوحة لمرافقة الرّاغبين في إحداث الشّركات الأهلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنظم وزارة التّشغيل والتّكوين المهني يومي الخميس 18 والجمعة 19 ديسمبر 2025، بمقرّها بالعاصمة، أيامًا مفتوحة لمرافقة ومساندة الرّاغبين في إحداث الشركات الأهلية.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء، بأنّ هذه الأيام المفتوحة التي تتواصل على امتداد حصتين صباحية ومسائية، تهدف إلى تيسير إجراءات التّسجيل بالسّجل الوطني للشّركات الأهلية، وتقديم الإحاطة والتّوضيحات اللازمة لفائدة الرّاغبين في إحداث الشّركات الأهلية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



