وزارة التّشغيل تنظم أيامًا مفتوحة لمرافقة الرّاغبين في إحداث الشّركات الأهلية

تنظم وزارة التّشغيل والتّكوين المهني يومي الخميس 18 والجمعة 19 ديسمبر 2025، بمقرّها بالعاصمة، أيامًا مفتوحة لمرافقة ومساندة الرّاغبين في إحداث الشركات الأهلية.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء، بأنّ هذه الأيام المفتوحة التي تتواصل على امتداد حصتين صباحية ومسائية، تهدف إلى تيسير إجراءات التّسجيل بالسّجل الوطني للشّركات الأهلية، وتقديم الإحاطة والتّوضيحات اللازمة لفائدة الرّاغبين في إحداث الشّركات الأهلية.

