Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة الثقافة تشيد بموقف كوثر بن هنية في برلين: رفض الجائزة تضامنًا مع فلسطين

وزارة الثقافة تشيد بموقف كوثر بن هنية في برلين: رفض الجائزة تضامنًا مع فلسطين

أعربت وزارة الشؤون الثقافية عن تقديرها للموقف الذي اتخذته المخرجة التونسية كوثر بن هنية بعد امتناعها عن تسلّم جائزة “أكثر فيلم قيمة” خلال فعاليات مهرجان “السينما من أجل السلام” بالعاصمة الألمانية برلين.

وفي بلاغ صادر مساء الأربعاء 18 فيفري 2026، اعتبرت الوزارة أن قرار بن هنية وفريق عملها يعكس موقفًا أخلاقيًا واضحًا وانحيازًا مبدئيًا للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعبّر عن رفض التطبيع والتشبث بالقيم الإنسانية.

وكان فيلم “صوت رجب”، الذي أخرجته بن هنية، قد تُوّج بجائزة “أكثر فيلم قيمة” ضمن الفعاليات الموازية لمهرجان برلين السينمائي. ويستند العمل إلى قصة واقعية مستوحاة من معاناة الطفلة الفلسطينية هند، التي كانت ضحية اعتداء استهدف السيارة التي كانت بداخلها خلال العدوان المتواصل على غزة.

وأشادت وزارة الشؤون الثقافية بما وصفته بالموقف الشجاع، معتبرة أن الإبداع الفني يمكن أن يكون أداة للتعبير عن التضامن الإنساني والدفاع عن القضايا العادلة.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

462
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

387
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
305
أخر الأخبار

مقترح البنك البريدي: النائب محمد زياد الماهر يُقدّم آخر المستجدات (فيديو)
291
اقتصاد وأعمال

ارتفاع ديون التونسيين لدى البنوك إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2025
287
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
270
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]
268
الأخبار

يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
265
أخر الأخبار

ترشيح آن كلير لوجاندر لرئاسة معهد العالم العربي: إصلاحات هيكلية مرتقبة مع اقتراب الذكرى الأربعين
259
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
258
الأخبار

فينيسيوس : “العنصريون جبناء.. و البروتوكول لم يجدِ نفعًا”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى