وزارة الثقافة تشيد بموقف كوثر بن هنية في برلين: رفض الجائزة تضامنًا مع فلسطين

أعربت وزارة الشؤون الثقافية عن تقديرها للموقف الذي اتخذته المخرجة التونسية كوثر بن هنية بعد امتناعها عن تسلّم جائزة “أكثر فيلم قيمة” خلال فعاليات مهرجان “السينما من أجل السلام” بالعاصمة الألمانية برلين.

وفي بلاغ صادر مساء الأربعاء 18 فيفري 2026، اعتبرت الوزارة أن قرار بن هنية وفريق عملها يعكس موقفًا أخلاقيًا واضحًا وانحيازًا مبدئيًا للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعبّر عن رفض التطبيع والتشبث بالقيم الإنسانية.

وكان فيلم “صوت رجب”، الذي أخرجته بن هنية، قد تُوّج بجائزة “أكثر فيلم قيمة” ضمن الفعاليات الموازية لمهرجان برلين السينمائي. ويستند العمل إلى قصة واقعية مستوحاة من معاناة الطفلة الفلسطينية هند، التي كانت ضحية اعتداء استهدف السيارة التي كانت بداخلها خلال العدوان المتواصل على غزة.

وأشادت وزارة الشؤون الثقافية بما وصفته بالموقف الشجاع، معتبرة أن الإبداع الفني يمكن أن يكون أداة للتعبير عن التضامن الإنساني والدفاع عن القضايا العادلة.

المصدر: وات

