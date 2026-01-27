وزارة الثّقافة تنعى الكاتبة والباحثة سعاد قلوز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نعت وزارة الشّؤون الثّقافية، الكاتبة والباحثة سعاد قلوز، إحدى رائدات الرّواية النّسائية في تونس، التي وافتها المنية اليوم الثّلاثاء 27 جانفي 2026.

و وُلدت الفقيدة سنة 1937، وهي أصيلة مدينة الماتلين من ولاية بنزرت، وبدأت الكتابة سنة 1957، حيث كتبت في بداياتها باللغة الفرنسية قبل الاستقلال، وكانت من المدافعات عن الهوية التونسية.

قدّمت للثقافة التونسية رصيدًا إبداعيًا ثريًا من الروايات والأعمال الشعرية، من أبرزها: الحياة بسيطة، حدائق الشمال، مريم أو موعد بيروت، إضافة إلى ديوان شعري بعنوان شيئًا بقوس قزح.

تحصّلت الراحلة على عدة جوائز داخل تونس وخارجها، من أبرزها جائزة الكومار الذهبي عن روايتها Myriam ou le rendez-vous de Beyrouth، كما تمّ تكريمها سنة 2017 في معرض تونس الدولي للكتاب احتفاءً بصدور أعمالها الكاملة.

