وزارة الحرب الأمريكية : مستعدون لتنفيذ أوامر ترامب بشأن غرينلاند في أي وقت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية كينغسلي ويلسون أن القوات الأمريكية مستعدة لتنفيذ أي أوامر يصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن غرينلاند، في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك.

و ردا على سؤال لوكالة “نوفوستي”، قالت ويلسون: “وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى (بشأن غرينلاند) في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك”.

جاء هذا التصريح بعد أيام من دعوة النائب الديمقراطي تيد ليو، في 11 جانفي، القوات العسكرية إلى “عدم الانصياع” لأمر محتمل من ترامب بمهاجمة غرينلاند.

و تعد غرينلاند جزءا ذاتي الحكم من مملكة الدنمارك.

و مع ذلك، أعاد الرئيس ترامب مؤخرا التلميح بمصالح الولايات المتحدة في الجزيرة، مشيرا إلى “أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي” الأمريكي ورفض الوعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها.

و ردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن اليوم الأربعاء أن بلاده “ستواصل تعزيز وجود قواتها على الجزيرة” ودعت إلى “تقوية قوات حلف الناتو في القطب الشمالي”. كما حذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة توقعها “احترام سلامتها الإقليمية”.

و نقلت تقارير إعلامية أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت في جانفي ردود فعل محتملة في حال تبين أن التهديدات الأمريكية تجاه غرينلاند “حقيقية”.

يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي لا تزال جزءًا من المملكة الدنماركية ولكن تتمتع بحكم ذاتي واسع منذ عام 2009، بما في ذلك القدرة على إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



