وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية

و أشار وزير الخارجية إلى أن “القانون و العدالة يقفان إلى جانب كوبا. الولايات المتحدة تتصرف كقوة مهيمنة إجرامية و غير خاضعة للرقابة، مما يهدد السلام و الأمن ليس فقط في كوبا و هذا النصف من الكرة الأرضية، بل في جميع أنحاء العالم”.

و في وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي السلطات الكوبية على عقد صفقة قبل فوات الآوان، محذرا كوبا من أنها لن تحصل على “أي نفط أو مال” بعد اليوم.

و كتب ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” اليوم الأحد : “عاشت كوبا لسنوات عديدة على كميات كبيرة من النفط و المال من فنزويلا. في المقابل، قدمت كوبا خدمات أمنية للديكتاتورين الفنزويليين الأخيرين، و لكن هذا لن يستمر!”.

و قال ترامب : “لن يصل أي نفط أو مال إلى كوبا بعد الآن – إطلاقا! أنصحهم بشدة بإبرام صفقة قبل فوات الأوان”.