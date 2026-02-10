Français
الأخبار

وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي

نعت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، السفير الأسبق المنذر مامي، الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر يُناهز 84 عاما.

و أفادت الوزارة في بلاغها، بأن الفقيد تقلّد مهامّ سفير لتونس ببراغ (1996-2001)، فضلا عن تولّيه لعدد من المناصب الدبلوماسية ببعثات تونس بالخارج، على غرار سفارة تونس بفيينا (1978-1982)، والبعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى اليونيسكو (1982-1985)، وسفارة تونس بباريس (1987-1993).

و أضافت أن فقيد الدبلوماسية التونسية، تولى عددا من المسؤوليات صلب الإدارة المركزية، وكان أستاذا مكوّنا في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. وشغل كذلك منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية والمدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية من 2012 إلى 2019 ، وتقلّد الصنف الرابع من وسام الجمهورية.

و تقدم وزير الشؤون الخارجيّة و الهجرة و التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بهذه المناسبة الأليمة، بأحرّ عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، راجيا من الله أن يتغمّده بواسع الرّحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه.

