وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له

أعلنت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية تمكنت صباح اليوم السبت 03 جانفي 2026 في إطار عمل أمني إستباقي من إحباط عملية إرهابية بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له وذلك في محيط السوق الأسبوعية بفريانة الڨصرين.

وقد تعرض عون أمن خلال هذه العملية إلى إصابات بدنية بليغة إستوجبت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولازالت العملية الأمنية متواصلة للكشف عن كامل ملابساتها.

