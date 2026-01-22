وزارة الداخلية: القضاء على خلية إرهابية قرب معتمدية ماجل بلعباس

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم ان قوات الأمن قامت هذا اليوم بالقضاء على خلية إرهابية تتكون من أربعة أفراد بأحد المناطق المجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس بعد أن تم تعقبها في الأيام الأخيرة الماضية.
وتؤكد وزارة الداخلية أن العمل مستمر دون إنقطاع في كافة أنحاء الجمهورية لإحباط أي تدبير يستهدف أمن تونس وشعبها وستبقى بلادنا عزيزة ٱمنة شامخة أبد الدهر وستتكسر على حصونها المنيعة كل أشكال الإرهاب.
