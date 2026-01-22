وزارة الداخلية: القضاء على خلية إرهابية قرب معتمدية ماجل بلعباس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم ان قوات الأمن قامت هذا اليوم بالقضاء على خلية إرهابية تتكون من أربعة أفراد بأحد المناطق المجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس بعد أن تم تعقبها في الأيام الأخيرة الماضية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن العمل مستمر دون إنقطاع في كافة أنحاء الجمهورية لإحباط أي تدبير يستهدف أمن تونس وشعبها وستبقى بلادنا عزيزة ٱمنة شامخة أبد الدهر وستتكسر على حصونها المنيعة كل أشكال الإرهاب.

