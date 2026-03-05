Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة الداخلية القطرية: إيقاف 194 أجنبي على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة

أعلنت قطر أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة  للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط 194 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير، وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات وصفتها بالمضللة والشائعات التي تساهم في إثارة الرأي العام وتخالف التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وحذرت وزارة الداخلية القطرية من تصوير أو نشر المقاطع أو الشائعات المرتبطة بالمستجدات الميدانية، كما شددت على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول أي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو ما من شأنه إثارة الرأي العام.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

347
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

334
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
325
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
295
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
292
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
285
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل
278
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
268
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
266
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
257
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى