وزارة الداخلية القطرية: إيقاف 194 أجنبي على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة

أعلنت قطر أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط 194 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير، وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات وصفتها بالمضللة والشائعات التي تساهم في إثارة الرأي العام وتخالف التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وحذرت وزارة الداخلية القطرية من تصوير أو نشر المقاطع أو الشائعات المرتبطة بالمستجدات الميدانية، كما شددت على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول أي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو ما من شأنه إثارة الرأي العام.

