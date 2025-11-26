وزارة الداخلية تعلن عن فتح مناظرة لانتداب حُفاظ أمن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الدّاخليّة عن فتح مُناظرة بالإختبارات للقبُول بمرحلة تكوين أساسي لإنتداب حُفاظ أمن (ذكور) لفائدة الوحدات الميدانيّة النشيطة بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنيّة من بين المُترشحين الذين تتوفّرُ فيهم الشرُوط التاليـة:

– أن يكُون المُترشح قد أتمّ السّنة الرّابعة من التعليم الثانوي وفق التشريع الجاري به العمل، أو محرزا على شهادة تكوين منظرة بهذا المُستوى.

– أن يكُون المُترشح مُتحصّلا على الجنسيّة التونسيّة مع مُراعاة الموانع المنصُوص عليها بمجلة الجنسيّة التونسية.

– أن يكُون عمرهُ 20 سنة على الأقلّ و24 سنة على الأكثر بتاريـخ 01/01/2025 ويتمتع المُترشحون الذين أدّوا الخدمة العسكريّة وتحصّلوا على شهادة حُسن السّيرة من مصالح وزارة الدّفاع الوطني بإستثناء من شرط السن القصوى للإنتداب في حـــــدُود سنة واحدة، ويتمّ التنفيل في السن القُصوى وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المُؤرّخ في 02/09/1982 المُتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية والمُتمّم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28/08/1992.

– أن يكون قادرا صحّيا على العمل بالليل والنهار وبكامل تُراب الجمهُوريّـة.

– أن لا يقلّ طول القامة عن 1.70 م.- أن لا تقلّ جُملة حدّة البصر عن 15/20 للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات.

الوثائق المطلوبة:

– استمارة الترشح: يتم سحبها من موقع الواب ويتم تقديمها إلى مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمّن ببطاقة التعريف الوطنية للتأشير عليها وإرفاقها بملف الترشح.

– مطلب ترشح محرر على ورق عادي بإسم السيد وزير الداخليـــة.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنيـة.

– نسـخة من الشهادة المدرسية (مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتعليم) ونسخة من بيان الأعداد المتحصل عليهفي امتحان الباكالوريا أو الشهادة العلمية أو شهادة تكوين منظــرة بالمستوى المطلوب.

– نســخ من شهائــد في اختصاصات مختلفة إن توفّرت.

– أصل بطاقة عدد 03 لم يمض على تاريخ إستخراجها 03 أشهر (يمكن اعتماد نسخة من وصل ايداع البطاقة عدد 03).

– وصل تنزيل مبلغ مالي قدره 10 دنانير بالحساب البريدي للمركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا: 17001000000091001514 بعنوان المساهمة في مصاريف الانتداب.

– عدد 02 ظروف بريدية مضمونة الوصول تحمل العنوان الشخصي للمترشــح.- نسخة من شهادة حسن السيرة للذين أدّوا الخدمة العسكريـــة.

– وثيقة تفيد التنفيل في السن للذين تجاوزوا السن القصوى.

– نسخة من رخصة السياقـــة للمتحصل عليها.- مضمون ولادة لم يمض على استخراجه 03 أشهر.

على الراغبين في الترشح للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التسجيل بموقع الواب: https://recrutementdgsn.interieur.gov.tn خلال الفترة الفاصلة بين 26 نوفمبر 2025 و14 ديسمبر 2025 وإرسال كامل ملف الترشح عن طريق البريد (مضمون الوصول) إلى إدارة الانتدابات – “18 شارع الاستقلال قرطاج بيرصا 2016 تونس” – في أجل أقصاه 15 ديسمبر2025 مع ضرورة التنصيص في الظرف الخارجـي على عبارة “حفاظ أمن”مرفوقا بالوثائق المطلوبة.

تشتمل المناظرة على ثلاثة مراحل:

مرحلة أولى: اختبارات كتابية يوم 15 مارس 2026 بمراكز اختبار جهوية وتتمثل في تحرير موضوع في الثقافة العامة والإجابة على أسئلة متعددة الاختيارات QCM.

-بالنسبة للمترشحين المعنيين بإجراء الإختبارات الكتابية يتم إعلامهم عبر إرسالية قصيرة (SMS) على رقم النداء الشخصي للمترشح لاستخراج استدعاء الاختبارات الكتابية من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ و مكان إجراء الاختبارات.

مرحلة ثانية مركزية: بالنسبة للناجحين في الاختبارات الكتابية يتم إعلامهم عبر إرسالية قصيرة (SMS) على رقم النداء الشخصي للمترشح لاستخراج استدعاء اختبارات المرحلة الثانية المركزية من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ ومكان إجراء الاختبارات والمتمثلة في فحوصات طبية، اختبارات رياضية بالنسبة للمقبولين طبيا، واختبار تقني نفسي بالنسبة للناجحين في اختبار الرياضة، العرض على القيس والسوابق العدلية والمثول أمام لجنة الإختبار الشفاهي بالنسبة للناجحين في الاختبار التقني النفسي.

مرحلة ثالثة مركزية: بالنسبة للناجحين في اختبارات المرحلة الثانية يتم إعلامهم عبر إرسالية قصيرة (SMS) على رقم النداء الشخصي للمترشح لاستخراج استدعاء اختبارات المرحلة الثالثة المركزية من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ ومكان إجراء الاختبارات والمتمثلة في فحوصات طبية تكميلية واختبار تقني نفسي معمق.

ملاحظـات:

* يجب على المترشح التنصيص على رقم هاتفه الشخصي بمطلب الترشح.

* لا تقبل الملفات التي لا تتضمن استمارات التسجيل مستخرجة من موقع الواب ومؤشر عليها من قبل مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية.

* عدم الاستدعاء يعتبر إجابة بالرفض ولا يتم إرجاع الملفات لأصحابها.

* يرفض كل ملف ترشح يرد بعد غلق قائمة الترشحات أو غير مستوف للوثائق المطلوبة.

* يتم اعتماد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.* لا تقبل أي وثيقة تكميلية لملف الترشح بعد غلق الترشّحات.

* شهادة الحضور وشهادة النجاح لا تعتمد في تحديد المستوى التعليمي ولا تخول لصاحبها المشاركة في المناظرة.

