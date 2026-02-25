Français
الأخبار

وزارة الداخلية تنتدب 263 متصرفاً لفائدة البلديات

أعلنت وزارة الداخلية، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 فيفري 2026، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 263 متصرفاً بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وذلك لسد الشغورات في عديد البلديات بمختلف ولايات الجمهورية.

وحسب نص القرار، فقد تمّ ضبط المواعيد الكبرى للمناظرة بفتح باب التّرشحات انطلاقا من يوم 10 مارس 2026، على ان تغلق قائمة الترشحات يوم 10 أفريل 2026.

يشار إلى أن إجراء الاختبارات سينطلق يوم 11 ماي 2026 والأيام الموالية.

وترسل ملفات التّرشح عن طريق البريد مضمون الوصول أو تودع مباشرة بمقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (شؤون محلية) بـ 42-44 شارع مدريد، تونس 1002.

وشملت المناظرة توزيعا دقيقا لـ 263 خطة موزعة على بلديات في أغلب ولايات الجمهورية (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة، نابل، زغوان، جندوبة، باجة، سليانة، الكاف، القيروان، سوسة، المنستير، المهدية، القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، صفاقس، قابس، قبلي، مدنين، توزر، وتطاوين).

وتتوزع الاختصاصات المطلوبة حسب الاحتياجات البلدية لتشتمل أساسا على الحقوق والعلوم المالية والمحاسبة الجباية والتصرف والاقتصاد.

وتأتي هذه المناظرة في إطار تدعيم الموارد البشرية للبلديات التونسية وتطوير أدائها الإداري والمالي، خاصة في مجالات الجباية المحلية والنزاعات القانونية، بما يساهم في تحسين الخدمات المسداة للمواطنين وتكريس مبادئ الحوكمة المحلية.

