الأخبار

وزارة الداخلية توضح بشأن الحواجز المحيطة بمقر سفارتي فرنسا والسعودية وتمثال إبن خلدون

أوضحت وزارة الداخلية، أنه بالتنسيق بين المصالح الأمنية المعنية بالوزارة، اتجه الرأي إلى الإبقاء على الحواجز الإسمنية والحديدية الموجودة بمقر سفارة فرنسا ومحيط مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة باعتبارها خاصة بمنظومة تأمين المنشآت الديبلوماسية، ولا تمثل عائقا أمام حركة المرور أو تنقل المترجلين.

ويأتي هذا التوضيح لوزارة الداخلية ضمن إجابتها على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي تعلق برفع الحواجز المحيطة بسفارة فرنسا وتمثال إبن خلدون وبسفارة المملكة العربية السعودية، وفق ما نشر اليوم الخميس، على الموقع الرسمي للبرلمان.

وأضافت الوزارة أنه ستتم مراجعة تركيز هذه الحواجز كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتماشيا مع الوضع الأمني العام بالبلاد.

ولفتت وزارة الداخلية، إلى أن الحواجز المحيطة بتمثال إبن خلدون بشارع الجبيب بورقيبة بالعاصمة، تم تركيزها بمحيط النقطة القارة لوحدات الجيش الوطني المنتشرة بالقرب من التمثال.

وات

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

