وزارة الدّاخليّة تُعلن عن فتح مُناظرة

أعلنت وزارة الداخلية اعتزامها تنظيم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة لفائدة بعض البلديات وذلك حسب البيانات التالية:

الرتبة: مهندس معماري أول.

عدد الخطط والاختصاص: 155 خطة.

التعيين: 155 بلدية.

تاريخ بداية التسجيل عن بعد: 23 ديسمبر 2025.

تاريخ ختم الترشحات عن بعد: 23 جانفي 2026.

تاريخ فتح المناظرة: 23 فيفري 2026.

شروط المشاركة:

* المترشحون المرسمون بجدول عمادة المهندسين المعماريين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.

* يتولى المترشحون تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني:

https://recrutementdaf.interieur.gov.tn

* سحب استمارة الترشح لإرفاقها لاحقا بملف الترشح (لا يتم ارسال ملفات الترشح الا بطلب من الادارة، بعد صدور بلاغ في الغرض ينشر لاحقا بالموقع الإلكتروني).

* يرفض وجوبا كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة او تضمن بيانات منقوصة او غير واضحة.

مراحل إجراء المناظرة:

تجرى المناظرة على مرحلتين:

المرحلة الأولى: دراسة الملفات (ضارب 1).

تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:

* معدل شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ضارب (1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: 3 سنوات) ضارب (2) / 3.

* تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، الى تقديم ملفات ترشحهم عبر بلاغ ينشر في الغرض ويحدد تاريخ ومكان الايداع والوثائق المطلوبة.

المرحلة الثانية: اختبار شفاهي (ضارب 2):

* حول موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بقرار ضبط كيفية التنظيم المشار اليه بالمرجع.

المرجع:

* قرار وزير الداخلية المؤرخ في 30 سبتمبر 2025 والمدرج بالرائد الرسمي عدد 124 بتاريخ 10 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة لفائدة البلديات.

* قرار وزير الداخلية المؤرخ في 13 نوفمبر 2025 والمدرج بالرائد الرسمي عدد 136 بتاريخ 14 نوفمبر 2025 والمتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة لفائدة بعض البلديات.

