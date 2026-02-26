Français
وزارة السياحة: جلسة عمل لمتابعة جاهزية القطاع السياحي وتقييم الخطة الترويجية

أعلنت وزارة السياحة جلسة عمل انتظمت اليوم، الخميس 26 فيفري 2026، بإشراف وزير السياحة خُصّصت لمتابعة تنفيذ الخطة الترويجية بالأسواق الخارجية واستعراض المشاركة التونسية في كبرى التظاهرات والمعارض الدولية، على غرار معرض بورصة برلين للسياحة “ITB Berlin” إلى جانب النظر في الملاحظات والمقترحات الرامية إلى مزيد دفع الاستثمارات النوعية وتعزيز الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وقد تم خلال الجلسة التأكيد على :

  • مساهمة المؤسسات السياحية في مجهودات النظافة والعناية بالمحيط، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتوج والصورة العامة للوجهة.
  • دعم خطة العمل الخاصة بتحفيز الاستثمار، وتسريع نسق إنجاز المشاريع النوعية، للرفع  من طاقة الإيواء بمختلف المناطق.
  • مراجعة مواصفات المؤسسات السياحية وتأهيلها بما يستجيب لمتطلبات الحرفاء التونسيين والأجانب والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين القدرة التنافسية.
  • تدعيم الربط الجوي وتعزيز النقل السياحي البري الداخلي بما ييسّر تنقل السياح بين الجهات ويدعم تكامل العرض الوطني.
  • حسن الاستعداد لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027.
  • تطوير التنشيط السياحي باعتماد مقاربة جديدة تقطع مع الصورة النمطية المستهلكة.
  • متابعة نشاط رحلات العمرة، مع مواصلة حملات التوعية بضرورة التعامل حصريًا مع وكالات أسفار معتمدة، ضمانًا لحماية حقوق المواطنين.
