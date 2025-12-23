Français
وزارة السياحة : فتح باب المشاركة في إعداد وصياغة برنامج «تونس عاصمة السياحة العربية 2027»

أعلنت وزارة السياحة عن فتح باب المشاركة في إعداد وصياغة برنامج «تونس عاصمة السياحة العربية 2027»، وذلك على إثر تتويج تونس عاصمةً للسياحة العربية لسنة 2027، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأن هذا التتويج يُمثّل مشروعًا وطنيًا جامعًا، في إطار مقاربة تشاركية واسعة تهدف إلى ابراز صورة تونس الحديثة، المتنوّعة، والمنفتحة، مع المحافظة على عمقها الحضاري والثقافي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم العاصمة تونس كوجهة عربية متكاملة، نابضة بالحياة، تلتقي فيها السياحة بالثقافة، والفنون بالرياضة، والتراث بالابتكار، بما يبرز ثراء المقومات السياحية، والتاريخية، والمعمارية، والبيئية، ويعزّز إشعاع تونس عربيًا ودوليًا.

وإيمانًا بأن إنجاح هذا المشروع يتطلب انخراطًا جماعيًا، توجّه وزارة السياحة دعوة مفتوحة إلى: المؤسسات العمومية والخاصة، المهنيين والفاعلين في القطاع السياحي، الجامعات ومراكز البحث، الإعلاميين والصحفيين، الشباب والطلبة والجمعيات، الحرفيين والفنانين والرياضيين، المبدعين والمصممين، الخبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، صانعي المحتوى والمؤثرين، وكل من يحمل فكرة أو مبادرة أو رؤية،للمساهمة باقتراح أفكار، مشاريع، تظاهرات، وأنشطة تُثري البرنامج وتُبرز: عمق العاصمة الحضاري والمعماري، وثراءها الثقافي والسياحي، وطاقات شبابها، والصورة العصرية والمتطورة للوجهة التونسية.

هذا وسيتم تمكين الراغبين في المشاركة من استبيان إلكتروني مخصّص لهذا الغرض، يُمثّل آلية شفافة ومفتوحة لجمع المقترحات وضمان تكافؤ الفرص وحسن النفاذ إلى المعلومة، على أن تُستكمل هذه المرحلة لاحقًا بورشات عمل تطبيقية لتحويل المقترحات إلى برنامج عملي قابل للتنفيذ.

وبهذا نجعل من «تونس عاصمة السياحة العربية 2027» تجربة حيّة، وقصة نجاح تُروى من تونس إلى كل العواصم العربية والعالم.

رابط المشاركة:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeAIGaLuVf…/viewform…

تعليقات

