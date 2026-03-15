وزارة الشؤون الاجتماعية تُقرّ منح و مساعدات استثنائية لفائدة الطلبة الأيتام

وزارة الشؤون الاجتماعية تُقرّ منح و مساعدات استثنائية لفائدة الطلبة الأيتام

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه يتم تمكين فئة الطلبة الأيتام من منح استثنائية لمواصلة دراستهم.

و يأتي هذا الإجراء بالنظر إلى محدودية جرايات الأيتام و الباقين على قيد الحياة المنتفعين بها من الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية.

و أوضحت الوزارة، في إجابتها الرسمية على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب محمود العامري ، أن هذه الفئة الطلابية معنية كذلك بالتحويلات المالية واشتراكات النقل المجاني التي يتم تقديمها بمناسبة العودة المدرسية و الجامعية من كل سنة.

و بيّنت الوزارة أنّ التمتع بهذه الامتيازات يندرج ضمن مقتضيات الأمر عدد 317 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ماي 2020، و الذي يتعلق بشروط و إجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي و سحبه و الاعتراض عليه.

و قد وردت هذه التوضيحات في رد رسمي أمضاه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وجّهه إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

