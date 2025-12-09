وزارة الشؤون الدينية تكشف عن كلفة الحج لسنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ رسمي أن كلفة الحج للموسم 1447 هـ / 2026 م قد تم تحديدها بـ 20.930.000 دينار تونسي، وذلك بالنسبة للمترشحين المقبولين نهائيًا والذين تلقّوا إرسالية قصيرة لإعلامهم بذلك.

وأوضحت الوزارة أن التعريفة موزّعة كما يلي:

17.000.000 د : معلوم الإقامة والخدمات المحدد من قبل شركة الخدمات الوطنية والإقامات .

: معلوم الإقامة والخدمات المحدد من قبل . 3.930.000 د: معلوم تذكرة السفر المحدد من طرف الخطوط التونسية.

انطلاق عملية الخلاص ابتداءً من 10 ديسمبر 2025

ودعت الوزارة المرسّمين بالقائمات النهائية إلى الالتحاق بأقرب مكتب بريدي بداية من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 لخلاص المبلغ الجملي للحج، والحصول على وصل الخلاص وبطاقة e-dinarsmart مسبقة الدفع، لتقديمها لاحقًا بالشبابيك الموحدة.

استكمال الإجراءات الإدارية على مستوى الولايات

وسيتعيّن على الحجاج التوجّه إلى الشباك الموحد بمركز الولاية مرجع النظر، وفق الروزنامة المصاحبة للبلاغ، مصحوبين بالوثائق التالية:

جواز سفر أصلي ساري المفعول إلى غاية 30 نوفمبر 2026 كحدّ أدنى، ويحتوي على صفحتين شاغرتين على الأقل. نسخة من جواز السفر. صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء. وثيقة تثبت استكمال تسجيل السمات الحيوية (البصمة البيومترية) عبر التطبيقة المخصّصة من قبل السلطات السعودية (VISA BIO). وأكدت وزارة الشؤون الدينية على ضرورة احترام المواعيد المحددة والتعليمات الإجرائية لضمان حسن سير التحضيرات لموسم الحج 2026، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم تفاصيل إضافية عند الاقتضاء للحجاج المعنيين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



