وزارة الشباب و الرياضة تفتح مناظرة خارجية لانتداب 726 خطة ضمن سلك أساتذة التعليم الثانوي اختصاص تربية بدنية

تفتح وزارة الشباب و الرياضة، مناظرة خارجية يوم 27 مارس 2026 والأيام الموالية لانتداب 726 خطة ضمن سلك أساتذة التعليم الثانوي اختصاص تربية بدنية بعنوان سنة 2026، وفق ما جاء في قرار أصدره وزير الشباب والرياضة و نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 الصادر يوم الاثنين.

و حدد القرار يوم 27 فيفري 2026 كآخر أجل لغلق باب الترشحات عن بعد، على أن يكون يوم 2 مارس 2026 آخر موعد لإيداع ملفات الترشح.

و استند وزير الرياضة في قراره إلى الدستور، وإلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وإلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة، إضافة إلى النصوص القانونية المنقحة والمتممة ذات الصلة.

كما يأتي القرار استنادا إلى قرار وزير الشباب و الرياضة المؤرخ في 16 جوان 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية.

