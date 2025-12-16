وزارة الخارجية تعلن قرب افتتاح وكالتين قنصليتين جديدتين لتونس بأجاكسيو وبوردو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الثلاثاء، بأنّه سيقع في الفترة القريبة القادمة افتتاح وكالتين قنصليتين جديدتين للجمهورية التونسية بفرنسا بكلّ من أجاكسيو وبوردو.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن شبكة التمثيل القنصلي التونسي بفرنسا أصبحت موزعة إلى خمس قنصليات عامة بكلّ من باريس وسترازبورغ وليون ومرسيليا ونيس، إلى جانب أربع قنصليات بكلّ من بنتان وتولوز وقرونوبل ومونبلييه، فضلا عن أربع وكالات قنصلية بكلّ من طولون وليل (إحداث جديد شرع في إسداء خدماته بداية الشهر الحالي) وبوردو ووأجاكسيو.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تجسيم حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على مزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية المقيمين بالخارج وتقريب الخدمات القنصلية منهم وضرورة الارتقاء بجودتها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



