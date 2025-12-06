وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت جزيرة قرقنة مساء الخميس 4 ديسمبر 2025 عملية إنقاذ ناجحة بفضل منصّة نجدة.TN، حيث تمكّن الفريق الطبي من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 63 سنة بعد إصابته بذبحة صدرية حادة.

فور تلقي الإنذار من المستشفى الجهوي بقرقنة، تمّ تفعيل التنسيق الفوري عبر المنصّة بين فريق الإسعاف الطبي الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وفرق جراحة القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.

و بفضل سرعة التدخل، تمّ نقل المريض جواً في وقت قياسي إلى صفاقس، حيث خضع لعملية قسطرة استعجالية مكّنته من تجاوز مرحلة الخطر بنجاح.

و تعتبر هذه الحالة الرابعة التي يتم إنقاذها في قرقنة بفضل تقنيات التنسيق الرقمي التي توفرها منصة نجدة.TN، بما يعكس تقدّماً ملحوظاً في منظومة الاستجابة الطبية العاجلة و تعزيز التكفل بالحالات الحرجة، خاصة أمراض القلب.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



