وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر: مراكز غير مرخصة لتبييض الأسنان تهدد صحة التونسيين

أصدرت وزارتا الصحّة والتجارة وتنمية الصادرات في تونس تحذيراً مشتركاً دعتا فيه المواطنين إلى عدم التعامل مع الفضاءات غير المرخّصة التي تروّج لخدمات تبييض الأسنان، خاصة تلك التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وجاء هذا التنبيه بعد رصد إعلانات ترويجية تقدّم عروضاً مغرية لتبييض الأسنان بأسعار منخفضة، داخل مراكز أو فضاءات غير مؤهلة لتقديم هذا النوع من الخدمات الطبية، مع اعتماد ادعاءات مضللة تهدف إلى استقطاب الحرفاء.

وأكدت الوزارتان أن عدداً من هذه الفضاءات يستعمل مواداً أولية ومستلزمات مجهولة المصدر، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة المواطنين، داعيتين إلى التبليغ عن هذه الممارسات حتى تتمكن السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

كما شدّد البلاغ على أن مراكز التجميل غير مخوّل لها قانوناً القيام بأي نشاط يندرج ضمن الأعمال الطبية، ومن بينها عمليات تبييض الأسنان التي تتطلب إشرافاً طبياً مختصاً.

المصدر: وات
