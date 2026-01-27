وزارة الصحة تطلق مسار إحداث أقطاب جهوية للأمراض الجلدية تشمل 24 ولاية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف مصطفى الفرجاني، وزير الصحّة، مساء يوم الإثنين 26 جانفي 2026، بمقرّ وزارة الصحة، على جلسة عمل خُصّصت لتعزيز اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية، وذلك بحضور المدير العام للصحة، وممثّلين عن الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية، إلى جانب رئيسة الهيئة الوطنية للاختصاص.

وتمّ خلال الجلسة الاتفاق على حزمة من الإجراءات العملية الرامية إلى تطوير هذا الاختصاص وتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية.

ومن أبرز القرارات المتّخذة:

إحداث أقطاب جهوية للأمراض الجلدية تحت إشراف الأقسام الجامعية، بما يضمن تغطية شاملة لكافة الجهات والـ24 ولاية، عبر شبكة مرجعية متدرجة.

دعم أقسام الجلدية بالمؤسسات العمومية بتجهيزات حديثة لتحسين دقة التشخيص ونجاعة العلاج.

إحداث أقسام جديدة بالمناطق الداخلية وتقريب الخدمات الصحية، مع تركيز خاص على مستشفى ابن الجزار بالقيروان.

التسريع في تحسين البنية التحتية لقسم الجلدية بـ المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرفع من كفاءة أطباء الرعاية الصحية الأولية عبر برامج تكوين مستمر، بما يضمن التكفّل المبكر بالحالات.

التصدي الحازم للممارسات غير القانونية والعشوائية في مجال طبّ التجميل.

التسريع في إصدار كراس الشروط المنظم لمراكز العلاج بالليزر، لضمان ممارسة آمنة ومقنّنة.

تطوير طبّ الجلد عن بُعد، حيث سيتمّ بعد إطلاقه العمل على توسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد ممكن من المناطق الداخلية التي تفتقر لهذا الاختصاص، من خلال ربط المؤسسات الصحية بمنصّة موحّدة، وتوفير الدعم التقني والتكوين اللازم، بما يقلّص آجال المواعيد ويقرّب الخدمة الصحية من المواطنين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



