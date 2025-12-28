Français
صحة

وزارة الصحة: تعزيز خدمات طبّ العيون بتقنية «فيمتو ليزك»

أعلنت وزارة الصحة نجاح أول عمليتين لتصحيح البصر باستخدام تقنية «فيمتو ليزك» بمستشفى شارل نيكول الجامعي بتونس.

وأُنجزت العمليتان لفائدة مريضتين، وأسفرتا عن نتائج بصرية مُرضية دون تسجيل أي مضاعفات، وفق المصدر ذاته.

وباعتبارها من أحدث التقنيات المتقدمة في مجال طبّ العيون، تعتمد تقنية «فيمتو ليزك» على استعمال ليزر عالي الدقة دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية، ما يتيح تحسّنًا سريعًا في جودة الإبصار. وتمثل هذه الخطوة، بحسب وزارة الصحة، تقدمًا مهمًا في تطوير خدمات الصحة العمومية وفي تكوين الأطباء المقيمين على استخدام التكنولوجيات الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وقد تحقّق نجاح هاتين العمليتين بفضل التنسيق المحكم بين الإطارين الطبي وشبه الطبي بقسم طبّ العيون، وتحت إشراف الدكتور خليل الرايس، رئيس القسم.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يُعدّ محطة مفصلية في مسار توسيع نطاق النفاذ إلى التقنيات الجراحية المتطورة داخل القطاع العمومي.

