وزارة الصحة تعلن إنجاز أول عملية جراحة قلب مفتوح بمستشفى البشير حمزة لطفل عمره أربع سنوات و نصف

تمّ اليوم الإثنين 26 جانفي 2026 إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لطفل عمره أربع سنوات ونصف بمستشفى البشير حمزة للأطفال، و قد تكلّلت العملية بالنجاح وفي ظروف طبية طيبة.

و يأتي هذا الإنجاز ثمرة لتضافر مجهودات الإطارات الطبية و شبه الطبية بقسم جراحة القلب للأطفال تحت إشراف الأستاذ فاكر غديرة، و بالتعاون مع :

* قسم التخدير و الإنعاش برئاسة الأستاذ مهدي طريفة.

* قسم الإنعاش الطبي برئاسة الأستاذ خالد المنيف.

و يمثل هذا الحدث خطوة مفصلية في دعم الخدمات المتخصصة لطب و جراحة القلب للأطفال و تعزيز قدرة المستشفى على تقديم رعاية دقيقة ، بما يكرّس حقّ أطفال تونس في علاج متقدم و متطوّر داخل مؤسساتنا الاستشفائية العمومية.

