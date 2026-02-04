Français
صحة

وزارة الصحة تفتح مناظرات لانتداب صيادلة مختصين وأطباء بياطرة صحيين

أعلنت وزارة الصحة، بمقتضى قرارات صادرة عن وزير الصحة ومصادق عليها من رئاسة الحكومة بتاريخ 2 فيفري 2026، عن فتح مناظرات خارجية بالملفات والأعمال لانتداب كفاءات طبية مختصة، في خطوة تهدف إلى دعم المؤسسات الصحية العمومية وتعزيز جاهزيتها بالخدمات والإطارات المؤهلة.

انتداب 7 صيادلة مختصين للصحة العمومية

تُفتح يوم 26 مارس 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات والأعمال لانتداب سبعة صيادلة مختصين في الصحة العمومية بعنوان كامل الوقت.

وتندرج هذه المناظرة في إطار أحكام الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين.

وقد حددت الوزارة يوم 26 فيفري 2026 كآخر أجل لغلق باب الترشحات أمام الراغبين في المشاركة.

مناظرة لانتداب طبيبين بياطرين صحيين

وفي سياق متصل، تقرر فتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والأعمال والتربصات لانتداب طبيبين بياطرين صحيين، على أن تُنظم يوم 31 مارس 2026 والأيام التي تليه، بينما حُدد يوم 27 فيفري 2026 كآخر موعد لتقديم الترشحات.

وتستند هذه المناظرة إلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين، بما يضمن تأطير هذه الانتدابات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

