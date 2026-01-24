وزارة الصحة : فيروس الورم الحليمي البشري يسبب سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و تجويف الفمّ إضافة إلى السرطانات التناسلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يسبب فيروس الورم الحليمي البشري، بالإضافة إلى السرطانات التناسلية، سرطانات البلعوم الفموي و اللوزتين و الحنجرة و تجويف الفم، و في المقابل يمنع التلقيح ضد هذا الفيروس 90 بالمائة من السرطانات المذكورة، حسب ما نُشر، اليوم السّبت، على الصفحة الخاصة بالتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري التي تم إطلاقها تحت إشراف وزارة الصحّة.

و يتعرّض، حسب الورقة الإعلامية المسندة للأستاذة في كلية الطب بتونس و رئيسة قسم التشريح المرضي بمعهد باستور و رئيسة فريق البحث المختص بفيروس الورم الحليمي البشري، آمنة النيفر، بعنوان ” التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري الحقيقة و الباطل “، من 80 الى 90 بالمائة من الرجال و النساء لفيروس الورم الحليمي البشري سرطان، مرة واحدة على الأقل في حياتهم و تنتقل العدوى عبر التلامس الجلدي أو التناسلي.

و ينتشر الفيروس لدى الأطفال الصغار و أمهاتهم و على أيدي 50 بالمائة من الأشخاص و في تجويف الفم و على الأسطح و الأقمشة الملوّثة.

و في المقابل يطور 50 بالمائة من الأشخاص أجساما مضادّة و هي غالبا ما تكون غير كافية لحمايتهم و بذلك يكون اللقاح، حسب وثيقة وزارة الصحّة، الحل الوحيد الذي يمنع دخول الفيروس للجسم الذي قد يبقى حاضنا للفيروس لسنوات ثم ينشط في وقت مُعيّن.

و تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن امرأة واحدة تصاب كل يوم بسرطان عنق الرحم في تونس.

و فيما تؤكد الوزارة أن اللقاح آمن و تمت تجربته على مدى 20 سنة و لم تسجّل له أي آثار جانبية خطيرة منذ ذلك الحين خاصة أنه لايشكّل أي خطر على الخصوبة، تجزم أن الجراحة الناجمة عن سرطان عنق الرحم تؤدي إلى العقم.

و يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت في 23 مارس 2025 عن إدراج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري ضمن الرزنامة الوطنية للتلقيح في تونس و الانطلاق منذ 7 أفريل الماضي في تقديم التلقيح للفتيات في السنة السادسة من التعليم الأساسي في جميع المدارس العمومية و الخاصّة في تونس، على أن تحصل الفتيات في سن الثانية عشرة اللاتي لم يلتحقن بالمدارس، عليه مجــانًا في مراكز الصحة الأساسية و ذلك في إطار استراتيجية القضاء على سرطان عنق الرحم.

و تهدف هذه الاستراتيجية لتلقيح 90 بالمائة من الفتيات بعمر 15 سنة ضد فيروس الورم الحليمي البشري بحلول عام 2030 و ضمان تغطية بالتقصي بنسبة 70 بالمائة من النساء ابتداءا من سن الثلاثين و تمكين ما لا يقل عن 90 بالمائة من النساء المصابات بسرطان عنق الرحم من العلاج.

