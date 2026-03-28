وزارة الصحة : مركز رعاية الأم و الطفل الملاسين يتحصل على الاعتماد الصحي البلاتيني

تحصّل مركز رعاية الأم و الطفل بالملاسين (التابع لمستشفى الأطفال بشير حمزة بتونس) على الاعتماد الصحي بالمستوى البلاتيني من قبل الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي وهو أعلى مستوى اعتماد حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.

و لفتت وزارة الصحة إلى أنّ هذا التتويج يعكس عملاً ميدانياً حقيقياً لتحسين جودة الخدمات و تنظيم العمل و تعزيز سلامة المرضى، من الاستقبال إلى التكفّل الطبي.

و أضافت أنّ مميزات هذا الانجاز تتلخص بالخصوص في كون المستوى البلاتيني يعد أعلى معايير الجودة و هذه الشهادة صالحة لثلاث سنوات (2026-2029) و هي تقييم شامل في مستوى الحوكمة و الخدمات و البروتوكولات الطبية.

و توجّهت الوزارة بالمناسبة بتحية شكر و تقدير لكل الإطارات الطبية و شبه الطبية و الإدارية التي ساهمت في هذا النجاح، الذي يؤكد أن المؤسسات الصحية العمومية قادرة على التميُّز و تقديم خدمة تليق بالمواطن حسب تقديرها.

