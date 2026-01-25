وزارة الصحّة توفّر تجهيزات طبية حديثة و متطورة بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعززّ المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية مؤخّرًا بحزمة تجهيزات طبية حديثة، بتمويل من وزارة الصحة وبرنامج “الصحة عزيزة” المموّل من الاتحاد الأوروبي، وبمساهمة منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS.

و أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها الأحد بأنه من أهمّ التجهيزات التي تم توفيرها بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية منظومة تنظير داخلي لأمراض وجراحة الجهاز الهضمي وأجهزة صدى متطورة لأقسام النساء والتوليد، التصوير الطبي، وأمراض القلب وجهاز ماموغرافيا لقسم التصوير الطبي وأجهزة تنفّس وإنعاش و4 أسرّة إنعاش للإنعاش وطبّ الولدان و طبّ الأطفال.

كما تدعمت هذه المؤسسة الصحية بتجهيزات متكاملة لطبّ الأسنان (مخبر بدائل الأسنان، مجهر، كرسي أسنان) وتجهيزات لطبّ العيون (OCT، تصوير العين، مجهر جراحي) ومجهر جراحي للأنف و الأذن و الحنجرة و تجهيزات لمخبر الجراثيم و قسم التشريح المرضي و أمراض الخلايا، بالاضافة الى تحسين قاعات العمليات بتوفير أضواء جراحية وطاولات عمليات و طاولات ولادة لعدة أقسام.

و أشارت الوزارة الى أن هذا الدعم يرفع جاهزية الأقسام ويقرب خدمات ذات جودة من المواطنين في المهدية والجهات المجاورة.

