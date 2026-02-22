وزارة الصحّة : منصّة تجريبية وطنية لتلقي الشكايات و العرائض رقمياً تنطلق من مستشفى سهلول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصحة أنّه في إطار استراتيجيتها لتحديث و إصلاح المنظومة الصحية و تحسين علاقة المرفق العمومي بالمواطن، تمّ اعتماد المستشفى الجامعي سهلول بسوسة كموقع نموذجي أول لإطلاق تطبيقة رقمية مخصّصة لتلقي الطلبات والشكايات ومعالجتها.

و قد تمّ تقديم المشروع ومناقشة آليات عمله داخل المؤسسة، حيث تُمكّن هذه الخدمة من: • تسريع معالجة الشكايات والطلبات وربطها بالهياكل المعنية، • ضمان تتبّع واضح وشفّاف لكل مطلب من الإيداع إلى الغلق، • توفير أرشفة رقمية تقلّص الاعتماد على الورق، • دعم الحوكمة الرشيدة عبر الحدّ من التعطيل والتلاعب وتكريس مقاومة الفساد من خلال التتبع والشفافية والمسؤولية.

و سيُتيح اعتماد سهلول كموقع تجريبي اختبار التطبيقة ميدانياً، ضبط التحسينات اللازمة، ثم تعميمها تدريجياً على المستوى الوطني بما يعزّز جودة الخدمات ويحمي حقوق المرضى.

