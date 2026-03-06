Français
وزارة الصناعة: إطلاق طلب عروض لإنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في قبلي

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن إطلاق طلب عروض جديد عدد 01-2026 المتمثل في إنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية وذلك بمنطقة بازمة من ولاية قبلي.

وتتمثل أبرز مكونات هذا المشروع في إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بقدرة 300 ميغاواط ومنظومة تخزين بالبطاريات (BESS) بطاقة 540 ميغاواط/ساعة.

ويندرج إنجاز هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والتسريع في نسق إنجاز المشاريع الكبرى في هذا المجال.

وأكدت الوزارة حرصها على تسريع برنامج الانتقال الطاقي ودمج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني وتطوير تقنيات تخزين الطاقة بما يضمن تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء وتحقيق الأمن الطاقي.

 

