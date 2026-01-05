وزارة الصناعة توضّح: إحالة معدات حديدية غير مستغلة لفائدة شركة «الفولاذ»

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنّ الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” شرعت، منذ بداية شهر نوفمبر 2025، في تسلّم منقولات عمومية تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال، وذلك بعد استكمال جميع إجراءات الجرد والتثبّت، وبحضور ممثل عن المصالح المختصة المكلفة بأملاك الدولة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار تفاعل الوزارة مع تساؤلات برلمانية حول تفعيل الأمر عدد 423 لسنة 2025 المتعلق بإحالة المنقولات الحديدية غير المستغلة لفائدة شركة “الفولاذ”، في خطوة تهدف إلى تثمين الموارد العمومية وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية.

وبيّنت الوزارة أن المنقولات التي تم تسليمها تشمل 75 حافلة مستعملة إضافة إلى حوالي 40 طنا من الفواضل الحديدية التابعة لشركة نقل تونس، حيث تولّى الجيش الوطني عملية نقل هذه المعدات.

المصدر: وات

