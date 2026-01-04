Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة الصناعة : شركة “الفولاذ” شرعت في تسلم منقولات تحتوي على مادة الحديد و لم تعد صالحة للاستعمال

أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن شركة “الفولاذ” تسلمت بداية من تاريخ 6 نوفمبر 2025 كميات من المنقولات تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال بعد استكمال إجراءات جردها من قل الهياكل العمومية المانحة بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.

و يأتي توضيح الوزارة في إجابتها على سؤال كتابي وجهته عضوا مجلس نواب الشعب ريم الصغير وهالة جب الله إلى رئاسة الحكومة، حول تفعيل الأمر عدد 423 لسنة 2025 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025، المتعلق بإحالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ”، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان.

و ذكرت الوزارة أن المنقولات التي تسلمتها شركة “الفولاذ” تتمثل في 75 حافلة مستعملة إضافة إلى كمية من الفواضل الحديدية تناهز 40 طنا راجعة بالنظر إلى شركة نقل تونس، أشرف الجيش الوطني على نقلها.

كما شملت المنقولات، وفق الوزارة، 86 طنا من الفواضل الحديدية راجعة بالنظر للإدارات الجهوية للتجهيز بولايات تونس والمنستير وزغوان والقصرين وباجة وقابس والمهدية، إلى جانب 1 طن من الفواضل الحديدية راجعة بالنظر للفوج الجهوي لحفظ النظام ببنزرت.

و أضافت الوزارة أن مصالح شركة “الفولاذ” تعمل حاليا على نقل الفواضل الحديدية التابعة لعديد الوزارات، إضافة إلى فواضل السكك الحديدية  التابعة لشركة نقل تونس خلال الأيام القادمة.

و أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنه يجري العمل على التنسيق مع مختلف الهياكل العمومية من أجل ضبط كميات الفواضل الحديدية المتوفرة لديها، وذلك بعد استكمالها لإجراءات الجرد الشامل للمنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد423 لسنة 2025، بما يمكن من ضبط أولويات التدخل حسب الإمكانيات المالية واللوجيستية المتاحة.

