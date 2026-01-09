وزارة الصّحة تُقدّم عدة نصائح للتوقي من النزلة الموسمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أوصت وزارة الصحة بضرورة اتباع جملة من النصائح والتدابير بهدف التوقي من النزلة الموسمية.

ودعت الوزارة إلى وضع كمامة في الأماكن المكتظّة أو المغلقة وتجنّب مخالطة المصابين عن قرب، وذكّرت بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار ووضع منديل على الفم والأنف أثناء السعال أو العطس ورميه فورا بعد ذلك في سلة المهملات.

كما حثّت على تهوئة المنزل يوميا على الأقل نصف ساعة، وعدم التردّد في زيارة الطبيب عند التعرّض إلى ضيق تنفّس أو حمّى عالية لمدة 3 أيّام متتالية.

وأوصت الوزارة بضرورة إبعاد الرضّع عن المصابين والمدخّنين وتجنّب تقبيلهم بهدف ضمان عدم نقل العدوى إليهم وحمايتهم، مؤكدة أن التلقيح ضد النزلة الموسمية متوفّر ومتواصل خاصة للفئات الأكثر عرضة للعدوى من ذوي الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن وغيرهم من الفئات الهشة.

يذكر أنّ من أبرز أعراض النّزلة الموسمية، الحمّى والسّعال والصّداع والآلام العضلية والمفصلية والتّعب والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

يُشار إلى أنّ مدير عام مركز اليقظة الدّوائية بوزارة الصّحة الدكتور رياض دغفوس، كان صرّح أنّ المتحور الجديد “K” المتفرّع عن انفلونزا H3N2 يتميز بسرعة الانتشار لكنه لا يكتسي خطورة كبيرة.

من جهته دعا المختصّ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهشاشة الصحية إلى التلقيح ضدّ الإنفلونزا الموسمية، لاسيّما مع الانتشار المتزايد للسلالة الجديدة K.

