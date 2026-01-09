Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة الصّحة تُقدّم عدة نصائح للتوقي من النزلة الموسمية

وزارة الصحة تُقدّم عدة نصائح للتوقي من النزلة الموسمية

أوصت وزارة الصحة بضرورة اتباع جملة من النصائح والتدابير بهدف التوقي من النزلة الموسمية.

ودعت الوزارة إلى وضع كمامة في الأماكن المكتظّة أو المغلقة وتجنّب مخالطة المصابين عن قرب، وذكّرت بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار ووضع منديل على الفم والأنف أثناء السعال أو العطس ورميه فورا بعد ذلك في سلة المهملات.

كما حثّت على تهوئة المنزل يوميا على الأقل نصف ساعة، وعدم التردّد في زيارة الطبيب عند التعرّض إلى ضيق تنفّس أو حمّى عالية لمدة 3 أيّام متتالية.

وأوصت الوزارة بضرورة إبعاد الرضّع عن المصابين والمدخّنين وتجنّب تقبيلهم بهدف ضمان عدم نقل العدوى إليهم وحمايتهم، مؤكدة أن التلقيح ضد النزلة الموسمية متوفّر ومتواصل خاصة للفئات الأكثر عرضة للعدوى من ذوي الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن وغيرهم من الفئات الهشة.

يذكر أنّ من أبرز أعراض النّزلة الموسمية، الحمّى والسّعال والصّداع والآلام العضلية والمفصلية والتّعب والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

يُشار إلى أنّ مدير عام مركز اليقظة الدّوائية بوزارة الصّحة الدكتور رياض دغفوس، كان صرّح أنّ المتحور الجديد “K” المتفرّع عن انفلونزا H3N2 يتميز بسرعة الانتشار لكنه لا يكتسي خطورة كبيرة.

من جهته دعا المختصّ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهشاشة الصحية إلى التلقيح ضدّ الإنفلونزا الموسمية، لاسيّما مع الانتشار المتزايد للسلالة الجديدة K.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

382
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]

348
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
316
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي
295
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : ملحمة جديدة يصنعها أهالي فرنانة من ولاية القصرين بالوقوف بجانب القوات الامنية للقضاء على الإرهاب
292
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
290
الأخبار

صندوق الضمان الاجتماعي ينشر جداول اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص للثلاثية الرابعة لسنة 2025
277
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
276
اقتصاد وأعمال

الجزائر :نحو استيراد مليون رأس غنم بقرار من الرئيس تبون
275
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
271
الأخبار

إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى