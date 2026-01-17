وزارة الطاقة الأمريكية تعتزم إبرام صفقات نفطية و معدنية مع فنزويلا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إنه يسعى إلى إبرام صفقات نفطية و معدنية مهمة مع فنزويلا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل زيارته إلى كاراكاس.

و أضاف وزير الطاقة الأمريكي – في مقابلة أجراها مع موقع (أكسيوس) الأمريكي – “نأمل أن نشهد في وقت لاحق من هذا العام نموًا في الإنتاج الفنزويلي الذي سيزداد بشكل كبير، وذلك عن طريق إرساء بعض الاستقرار في فنزويلا، وبمساعدة من الولايات المتحدة، وبمساعدة تجارية – بدون أموال من حكومتنا، وبدون إعانات – ولكن من خلال توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا”.

و أشار الموقع الأمريكي إلى أن هذه الصفقات قد تمنح الولايات المتحدة حق الوصول الحصري إلى موارد رئيسية، بينما تساعد في تمويل إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي المتعثر.

و أوضح وزير الطاقة الأمريكي أن الأمر أكبر بكثير من النفط و المعادن بالنسبة للولايات المتحدة..قائلًا “الهدف هو دفع سلوك فنزويلا في اتجاه إيجابي”.

و تابع: “نريد أن نوقف تهريب المخدرات، اختطاف الأمريكيين.. نريد أن نوقف العصابات و الجريمة و الفساد..نريد أن نوقف حزب الله في نصف الكرة الغربي”.

و لفت وزير الطاقة الأمريكي إلى أن النظراء في فنزويلا سعداء للغاية بهذا الأمر، مضيفا :”فكر لو كنت في الإدارة الفنزويلية الآن و تعلم أن ثلث هذا النفط يذهب إلى الفساد، حيث تقوم العصابات ببيعه..أما النفط المتبقي الذي تسيطر عليه، فأنت تبيعه بخصم كبير و يذهب معظمه إلى الصين..هذا يمثل دفعة قوية لفنزويلا”.

