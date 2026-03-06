Français
Anglais
العربية
سياسة

وزارة العدل تحت قبة البرلمان لبحث مراجعة المجلة الجزائية وحماية الإطار التربوي

تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 6 مارس 2026، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة العدل، للنظر في مقترحي قانونين يتعلق الأول منهما بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية تحت عدد 73 لسنة 2025، فيما يهم الثاني بزجر الاعتداء على الإطار التربوي تحت عدد 46 لسنة 2025.

جلسة مخصصة لمناقشة مقترحين قانونيين

تأتي هذه الجلسة في إطار مواصلة اللجنة النظر في المبادرات التشريعية المعروضة عليها، حيث سيتم الاستماع إلى موقف وزارة العدل وتصورها بشأن مقترحي القانونين، خاصة في ما يتعلق بالجوانب القانونية والجزائية التي يتضمنها النصان.

تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية

ويتعلق المقترح الأول، المدرج تحت عدد 73 لسنة 2025، بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، في خطوة تندرج ضمن مسار مراجعة عدد من النصوص القانونية بما يستجيب للتطورات الراهنة ولمتطلبات إصلاح المنظومة التشريعية.

زجر الاعتداء على الإطار التربوي

أما المقترح الثاني، المدرج تحت عدد 46 لسنة 2025، فيتصل بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، في ظل تزايد الدعوات إلى سنّ نصوص قانونية أكثر صرامة لحماية الأسرة التربوية وتجريم مختلف أشكال الاعتداء المسلّط عليها داخل المؤسسات التعليمية أو بمحيطها.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

365
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

352
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
345
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
312
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
306
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
293
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
287
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
282
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
271
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
264
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى