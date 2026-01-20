Français
الأخبار

وزارة العدل : شطب نهائي على أربعة عدول منفذين

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جانفي 2026 صدر اليوم بالرائد الرسمي  وقع شطب نهائي على  أربعة عدول منفذين من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابهم لأخطاء مهنية وخرقهم للقوانين وإخلالهم بشرف المهنة وواجباتها.

العدول المنفذين  وقع شطبهم  من جدول العدول المنفذين بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بالمنستيرو دائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس ودائرة قضاء محكمة الاستئناف بسوسة و دائرة قضاء محكمة الاستئناف ببنزرت .

 

تعليقات

