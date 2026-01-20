وزارة العدل : شطب نهائي على أربعة عدول منفذين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جانفي 2026 صدر اليوم بالرائد الرسمي وقع شطب نهائي على أربعة عدول منفذين من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابهم لأخطاء مهنية وخرقهم للقوانين وإخلالهم بشرف المهنة وواجباتها.

العدول المنفذين وقع شطبهم من جدول العدول المنفذين بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بالمنستيرو دائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس ودائرة قضاء محكمة الاستئناف بسوسة و دائرة قضاء محكمة الاستئناف ببنزرت .

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



