فلاحة

وزارة الفلاحة : انطلاق برنامج تخزين زيت الزيتون

وزارة الفلاحة : انطلاق برنامج تخزين زيت الزيتون

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن انطلاق برنامج وطني لتخزين زيت الزيتون لدى الخواص، وذلك في إطار الاستعداد لموسم 2025-2026، وتنفيذاً للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أكتوبر 2025.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يشرف عليه الديوان الوطني للزيت، إلى تخزين كميات من زيت الزيتون تتراوح بين 100 و150 ألف طن، لفترة محددة بثلاثة أشهر، لفائدة المتدخلين في القطاع عند الاقتضاء، مع إسناد منحة خزن في العرض ومنحة إضافية لفائدة الفلاحين.

وأوضحت الوزارة أن الانخراط في هذا البرنامج سيكون متاحاً لكافة الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين، مع تخصيص منحة خزن محددة يتم إسنادها كما يلي:

300 دينار للطن لفائدة أصحاب المعاصر والمصدرين

330 ديناراً للطن لفائدة الفلاحين

ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في قطاع الزيتون وزيت الزيتون إلى الاتصال بالمصالح المركزية والجهوية للديوان الوطني للزيت، من أجل الحصول على مزيد من الإرشادات وتقديم مطالبهم المتعلقة بالتخزين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم منظومة زيت الزيتون، وتحقيق التوازن في السوق، والمحافظة على مصالح الفلاحين ومختلف المتدخلين في القطاع، خاصة في فترات ذروة الإنتاج.

تعليقات

