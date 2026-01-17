وزارة الفلاحة تتابع جاهزية المواسم الفلاحية 2025–2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة العمل التّنموي وسير النّشاط الجهوي بمختلف الولايات، والوقوف على مدى جاهزيّة انطلاق المواسم الفلاحيّة 2025/2026، وتقييم تقدّم إنجاز المشاريع العموميّة المبرمجة، أشرف أمس الجمعة السيد عزالدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري على عقد النّدوة الدّوريّة للمندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحيّة بحضور السّيد رئيس الدّيوان والسيّدات والسّادة المندوبيين الجهويين للتّنمية الفلاحيّة الجهويّة ورؤساء البرامج واطارات الوزارة المعنيّة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكّد السيّد الوزير أنّ الهدف من هذه النّدوة هو تعزيز التّنسيق بين المصالح المركزيّة والجهويّة، ودعم حوكمة القطاع الفلاحي، بما يضمن حسن تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المرسومة، وفي هذا السّياق دعا السادة الحضور إلى مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المندوبيات الجهوية، بما يضمن سرعة معالجة الإشكاليات المطروحة وحسن إيصال المعلومة في الآجال المناسبة، مؤكّدًا على ضرورة التّدقيق في الأرقام والمعطيات المقدّمة، باعتبارها ركيزة أساسيّة لحسن التّخطيط ونجاعة التّدخّل وتعزيز مبادئ الشّفافيّة والمصداقيّة. كما شدّد على أهميّة وضوح الأدوار بما يضمن حسن سير العمل ونجاعة تنفيذ السّياسات والبرامج القطاعية.

وبالمناسبة، أكّد أنّ نتائج المواسم الفلاحيّة الحاليّة تُعدّ طيّبة على مختلف الأصعدة، رغم جملة التّحدّيات المطروحة، مبرزا أنّ وضعيّة الموارد المائيّة خلال هذه الفترة سجّلت تحسّنًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من السّنة الفارطة، وهو ما من شأنه أن يوفّر مناخًا أفضل لدعم الإنتاج الفلاحي.

وفي هذا السّياق، أوضح أن الوزارة تولي أهميّة قصوى لضمان انتظام تزويد الفلاّحين بمادّة الأمونيتر، باعتبارها مُدخلاً أساسياً لإنجاح الموسم الفلاحي، وشدّد على ضرورة حسن توزيع الكمّيات المتوفّرة وفق الحاجيات الفعليّة للجهات، مع تكثيف التّنسيق بين الهياكل المركزيّة والجهويّة المعنيّة، قصد تفادي النّقص وضمان وصول المادة في الآجال المناسبة.

وفيما يتعلّق بقطاع الألبان، أبرز السيد الوزير أن هذا القطاع يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر جهود كافّة الأطراف للحفاظ على ديمومته، مؤكداً التزام الدّولة بدعم منظومة الإنتاج، وتحسين ظروف المربين، ومواصلة العمل على تعديل التّوازنات داخل القطاع بما يضمن استدامة الإنتاج ويحافظ على المقدرة الشّرائيّة للمواطن.

