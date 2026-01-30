Français
Anglais
العربية
تونس

وزارة الفلاحة تحذر من رياح قوية وأمطار رعدية وتسجل إجراءات سلامة عاجلة للفلاحين والبحارة

وزارة الفلاحة تحذر من رياح قوية وأمطار رعدية وتسجل إجراءات سلامة عاجلة للفلاحين والبحارة

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغًا تحذيريًا على إثر توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتقلبات جوية قوية ابتداءً من ظهر يوم السبت 31 جانفي 2026.

ووفقًا للمعهد، من المنتظر أن تهب رياح قوية إلى قوية جدًّا من القطاع الغربي على أغلب الجهات، تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم/س، وقد تصل مؤقتًا إلى حدود 110 كلم/س، خصوصًا بولايات جندوبة، باجة، بنزرت، تونس الكبرى، نابل، زغوان، الكاف، سليانة، القصرين، القيروان، سيدي بوزيد، بالإضافة إلى ولايات الجنوب مثل قبلي، توزر، قفصة، تطاوين، قابس ومدنين. ومن المتوقع أن تتسبب هذه الرياح المثيرة للرمال والأتربة بانخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الجبلية والطرقات السيارة، وقد تصل سرعتها القصوى محليًا إلى نحو 130 كلم/س خلال الليل.

كما يتوقع نزول أمطار بداية من يوم الغد بالشمال، ثم تشمل محليًا الوسط، وتكون أحيانًا رعدية وغزيرة، خاصة أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية، مع تسجيل كميات تراوح بين 30 و50 مم، وقد تصل محليًا إلى حدود 70 مم بولايات جندوبة، باجة، بنزرت ونابل، مع احتمال تساقط البَرَد في بعض المناطق.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الفلاحة البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب الإبحار نهائيًا إلى حين استقرار الأحوال الجوية، مع اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية، مثل البقاء بالموانئ، وتعزيز حبال الإرساء، وتأمين المعدات على متن المراكب وحماية الأرواح والممتلكات.

كما شددت الوزارة على الفلاحين باتخاذ تدابير حماية منشآتهم ومعداتهم، وتأمين البيوت المحمية، وحماية الثروة الحيوانية، وتأمين المخزونات من الأمطار والرياح، بالإضافة إلى تنظيف المجاري المائية والمسالك الفلاحية لتفادي الفيضانات المحلية، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من الأضرار المحتملة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

426
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

328
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
314
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
294
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
292
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
264
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]
261
الأخبار

الإدارة الوطنية للتحكيم تشرح أسباب تعطل تقنية “الفار” في مباراتي باردو و سوسة
257
أخر الأخبار

بطولة دبي الدولية لكرة السلة : الافريقي – النصر، برنامج الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي
256
الأخبار

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة
249
الأخبار

تعزيز جديد في صفوف النادي الإفريقي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى