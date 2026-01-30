وزارة الفلاحة تحذر من رياح قوية وأمطار رعدية وتسجل إجراءات سلامة عاجلة للفلاحين والبحارة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغًا تحذيريًا على إثر توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتقلبات جوية قوية ابتداءً من ظهر يوم السبت 31 جانفي 2026.

ووفقًا للمعهد، من المنتظر أن تهب رياح قوية إلى قوية جدًّا من القطاع الغربي على أغلب الجهات، تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم/س، وقد تصل مؤقتًا إلى حدود 110 كلم/س، خصوصًا بولايات جندوبة، باجة، بنزرت، تونس الكبرى، نابل، زغوان، الكاف، سليانة، القصرين، القيروان، سيدي بوزيد، بالإضافة إلى ولايات الجنوب مثل قبلي، توزر، قفصة، تطاوين، قابس ومدنين. ومن المتوقع أن تتسبب هذه الرياح المثيرة للرمال والأتربة بانخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الجبلية والطرقات السيارة، وقد تصل سرعتها القصوى محليًا إلى نحو 130 كلم/س خلال الليل.

كما يتوقع نزول أمطار بداية من يوم الغد بالشمال، ثم تشمل محليًا الوسط، وتكون أحيانًا رعدية وغزيرة، خاصة أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية، مع تسجيل كميات تراوح بين 30 و50 مم، وقد تصل محليًا إلى حدود 70 مم بولايات جندوبة، باجة، بنزرت ونابل، مع احتمال تساقط البَرَد في بعض المناطق.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الفلاحة البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب الإبحار نهائيًا إلى حين استقرار الأحوال الجوية، مع اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية، مثل البقاء بالموانئ، وتعزيز حبال الإرساء، وتأمين المعدات على متن المراكب وحماية الأرواح والممتلكات.

كما شددت الوزارة على الفلاحين باتخاذ تدابير حماية منشآتهم ومعداتهم، وتأمين البيوت المحمية، وحماية الثروة الحيوانية، وتأمين المخزونات من الأمطار والرياح، بالإضافة إلى تنظيف المجاري المائية والمسالك الفلاحية لتفادي الفيضانات المحلية، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من الأضرار المحتملة.

