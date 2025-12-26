وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات الضّرورية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري، الفلاحين إلى أخذ الاحتياطات الضّرورية لحماية الماشية وإبعادها عن الأودية والمناطق المنخفضة وتوفير أماكن إيواء آمنة لها وتأمين البيوت المحمية والمعدات والآلات الفلاحية.

كما دعت البحّارة الى عدم المجازفة والابحار إلى غاية استقرار الأحوال الجويّة.

ويأتي ذلك تبعا لتوقّعات المعهد الوطني للرّصد الجوّي بنزول أمطار مؤقتًا رعديّة ومحليًا هامّة بالشّمال ومحليًا بالوسط، اليوم الجمعة وتكون غزيرة خاصّة آخر النّهار وأثناء اللّيل بعدد من الولايات، من بينها نابل وسوسة والمنستير وزغوان وتونس الكبرى وبنزرت، مع إمكانيّة تساقط البرد وهبوب رياح قويّة أثناء السّحب الرّعديّة.

