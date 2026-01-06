Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة الفلاحة تطلق الاكتتاب في صندوق تعويض المتضرّرين من الجفاف لموسم 2025–2026

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في فتح باب الاكتتاب في صندوق التعويض عن الأضرار الفلاحية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وذلك لفائدة الفلاحين الناشطين في الزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي 2025–2026.

وأفادت الوزارة أن فترة الاكتتاب تنطلق بداية من 5 جانفي 2026 وتتواصل إلى غاية 15 جانفي 2026، مشيرة إلى أن نسبة المساهمة حدّدت بـ2.5 بالمائة من كلفة الإنتاج التقديرية.

وبيّنت أن الجفاف هو الخطر المناخي الوحيد المشمول بالتعويض خلال هذا الموسم، نظرًا لتداعياته الواسعة على القطاع الفلاحي، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتواصلة.

المصدر: وات
تعليقات

