Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزارة الفلاحة تعلن عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية

وزارة الفلاحة تعلن عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية

أعلنت وزارة الفلاحة و الموارد المايّة و الصيد البحري اليوم الأربعاء، 18 فيفيري 2026، أنّه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم، ودعمًا للقدرة الشرائية للمواطن، عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك تباعا يومي 18و19 فيفري الجاري، وهي:
• منوبة: نقطة بيع “برج العامري” ببرج العامري التابعة للمركب الفلاحي برج العامري
• صفاقس: نقطة بيع “بوثدي” بمنزل شاكر التابعة للمركب الفلاحي السلامة
• سيدي بوزيد: نقطة بيع “سيدي بوزيد” التابعة للمركب الفلاحي الطّويلة
• باجة: نقطة بيع “تيبار” التابعة للمركب الفلاحي تيبار
• القصرين: نقطة بيع ” القصرين” التابعة للمركب الفلاحي وادي الدرب
• جرجيس: نقطة بيع “الشماخ” التابعة للمركب الفلاحي سيدي الشماخ
• بنزرت: نقطة بيع “ماطر” بماطر التابعة للمركب الفلاحي الغزالة
• تونس: نقطة بيع ” الان سافاري” التابعة لوحدة التّصرّف نابل 1
• سليانة: نقطة بيع ” سليانة” بالكريب التابعة للمركب الفلاحي محسن ليمام
• سوسة: نقطة بيع “النّفيضة” بالنّفيضة التابعة للمركب الفلاحي بالنّفيضة
• القيروان: نقطة بيع “القيروان” التابعة للمركب الفلاحي العلم
• الكاف: نقطة بيع “الكاف” التابعة لوحدة التّصرّف الكاف
• بنزرت: نقطة بيع “بنزرت” التابعة للمركب الفلاحي غزالة
• صفاقس: نقطة بيع “الشّعال” بالشّعال التابعة للمركب الفلاحي الشعال
• صفاقس: نقطة بيع “نقطة” بنقطة التابعة للمركب الفلاحي الشعال
• سليانة: نقطة بيع “سليانة” التابعة للمركب الفلاحي الرّميلة
وتؤمن هذه النقاط عرض وبيع المنتوجات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الفلاحيّة، خاصة الخضر والغلال، والدّجاج والبيض ولحم الضأن والبقر، يتم تزويدها مباشرة من الضيعات الدولية، بما يضمن جودة المنتوج وتوفيره بأسعار تفاضلية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار المساهمة في تعديل السوق وتوفير منتوجات فلاحية بأسعار مناسبة للمواطن، إضافة إلى تثمين منتوجات الضيعات الدولية، خاصة خلال شهر رمضان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

353
الأخبار

الوحدات الأمنية تضرب بقوة : حجز 5000 صفيحة من القنب الهندي و19000 قرص مخدر ومبالغ مالية

335
الأخبار

توقيت شهر رمضان بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة
307
الأخبار

تونس تعزز تعاونها الجامعي في كندا: مبادرة لإحداث نوادٍ أكاديمية ومنصة تفاعلية
293
الأخبار

قضية إبستين : بعد طبيب العائلة… شقيقه يطلق تصريحات مدوية
291
الأخبار

برشلونة يواصل الإنهيار و يهدي صدارة الليغا لريال مدريد
271
الأخبار

تتويج تطبيق My Ooredoo بلقب “منتج السنة تونس 2026”
261
أخر الأخبار

تونس تتحصل على المركز الأول في مسابقة «كليوباترا» الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز
255
الأخبار

اليوم: رصد هلال شهر رمضان
251
الأخبار

قضية الاعتداء الجنسي على طفل : بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة 
250
الأخبار

علاء غرام يتنازل عن مستحقاته لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى