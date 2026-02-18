وزارة الفلاحة تعلن عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الفلاحة و الموارد المايّة و الصيد البحري اليوم الأربعاء، 18 فيفيري 2026، أنّه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم، ودعمًا للقدرة الشرائية للمواطن، عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية، وذلك تباعا يومي 18و19 فيفري الجاري، وهي:

• منوبة: نقطة بيع “برج العامري” ببرج العامري التابعة للمركب الفلاحي برج العامري

• صفاقس: نقطة بيع “بوثدي” بمنزل شاكر التابعة للمركب الفلاحي السلامة

• سيدي بوزيد: نقطة بيع “سيدي بوزيد” التابعة للمركب الفلاحي الطّويلة

• باجة: نقطة بيع “تيبار” التابعة للمركب الفلاحي تيبار

• القصرين: نقطة بيع ” القصرين” التابعة للمركب الفلاحي وادي الدرب

• جرجيس: نقطة بيع “الشماخ” التابعة للمركب الفلاحي سيدي الشماخ

• بنزرت: نقطة بيع “ماطر” بماطر التابعة للمركب الفلاحي الغزالة

• تونس: نقطة بيع ” الان سافاري” التابعة لوحدة التّصرّف نابل 1

• سليانة: نقطة بيع ” سليانة” بالكريب التابعة للمركب الفلاحي محسن ليمام

• سوسة: نقطة بيع “النّفيضة” بالنّفيضة التابعة للمركب الفلاحي بالنّفيضة

• القيروان: نقطة بيع “القيروان” التابعة للمركب الفلاحي العلم

• الكاف: نقطة بيع “الكاف” التابعة لوحدة التّصرّف الكاف

• بنزرت: نقطة بيع “بنزرت” التابعة للمركب الفلاحي غزالة

• صفاقس: نقطة بيع “الشّعال” بالشّعال التابعة للمركب الفلاحي الشعال

• صفاقس: نقطة بيع “نقطة” بنقطة التابعة للمركب الفلاحي الشعال

• سليانة: نقطة بيع “سليانة” التابعة للمركب الفلاحي الرّميلة

وتؤمن هذه النقاط عرض وبيع المنتوجات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الفلاحيّة، خاصة الخضر والغلال، والدّجاج والبيض ولحم الضأن والبقر، يتم تزويدها مباشرة من الضيعات الدولية، بما يضمن جودة المنتوج وتوفيره بأسعار تفاضلية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المساهمة في تعديل السوق وتوفير منتوجات فلاحية بأسعار مناسبة للمواطن، إضافة إلى تثمين منتوجات الضيعات الدولية، خاصة خلال شهر رمضان.

