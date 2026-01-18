وزارة الفلاحة تكشف عن معدّل الاستهلاك المحلي للفرد من زيت الزيتون في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مزيد التعريف بمزايا زيت الزيتون وتنمية استهلاكه محليا، من خلال البرامج المنجزة والمتواصلة للديوان الوطني للزيت، والتي تهدف إلى ترويج كميات معلبة في السوق الداخلية ذات جودة وبأسعار مناسبة.

و أوضحت وزارة الفلاحة أن “الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون يعتبر ضعيفا”، حيث يمثل ما بين 15 و20 بالمائة من معدل الإنتاج الوطني، أي ما يعادل حوالي 3 لترات للفرد في السنة، حسب ما جاء في إجابة الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة منال بديدة، حول وضع استراتيجية لتغيير نمط استهلاك التونسيين من الزيت النباتي إلى زيت الزيتون.

و تشير التقديرات إلى أن مستوى الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون يتراوح بين 30 و50 ألف طن فقط حسب الأسعار المتداولة لكل موسم، حيث يصل الى 50 ألف طن في المواسم المتسمة بوفرة الإنتاج المحلي والتي عادة ما تتزامن مع تراجع في مستوى الأسعار المتداولة في السوق، وفق ذات الوثيقة التي نشرت الجمعة 16 جانفي الجاري على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

و أشارت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى أن مبيعات زيت الزيتون في السوق التونسية بلغت 7.5 مليون لتر خلال الموسم 2023 / 2024.

