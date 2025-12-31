Français
وزارة الفلاحة توجّه نداءً إلى التونسيين بالخارج لحماية الثروة الفلاحية

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وكافة ضيوف تونس الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية، إلى الامتناع عن جلب النباتات والمنتجات النباتية التي قد تحتوي على آفات أو مسببات أمراض خطيرة.

ويأتي هذا النداء في إطار متابعة تطور انتشار الأمراض والآفات الغازية العابرة للحدود على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصًا على حماية الأمن القومي الغذائي والحفاظ على المنظومات الفلاحية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة أن إدخال مثل هذه المنتجات دون رقابة يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة وخسائر كبيرة للثروة الفلاحية الوطنية، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية واحترام الإجراءات الوقائية المعمول بها.

