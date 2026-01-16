Français
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون

أفادت وزارة الفلاحة أن التقديرات تشير إلى أن مستوى الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون يتراوح بين 30 و50 ألف طن فقط حسب الأسعار المتداولة لكل موسم، حيث يصل إلى 50 ألف طن في المواسم المتسمة بوفرة في الإنتاج المحلي والتي عادة ما تتزامن مع تراجع في مستوى الأسعار المتداولة في السوق.

وأضافت الوزارة أن الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون يُعتبر ضعيفًا حيث يمثل 15 أو 20% من معدل الإنتاج الوطني لهذه المادة، وهو ما يعادل تقريبًا 3 لترات للفرد الواحد في السنة. 

وأشارت وزارة الفلاحة إلى أنه يتم العمل على مزيد التعريف بمزايا زيت الزيتون وتنمية استهلاكه محليًا من خلال البرامج المنجزة والمتواصلة من قبل الديوان الوطني للزيت لترويج كميات معلبة في السوق الداخلية ذات جودة وبأسعار مناسبة، حيث بلغت المبيعات في هذا الإطار 7.5 مليون لتر في موسم 2024/2023 ومكّنت من إعادة تقاليد استهلاك زيت الزيتون لدى عموم المواطنين.

وأضافت الوزارة أنه تم التأكيد على أهمية تنمية الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون من خلال الإجراءات التي تم إقرارها في المجلس الوزاري المضيق ليوم 25 أكتوبر 2025 والمخصص للاستعداد لموسم زيت الزيتون 2026/2025، حيث إضافة للبرنامج السنوي الذي يقوم به الديوان الوطني للزيت لترويج كميات في السوق الداخلية بأسعار مناسبة، تمت دعوة المطاعم المصنفة ومطاعم النزل إلى المساهمة في التعريف بزيت الزيتون المعلب، وتم كذلك الدعوة إلى الضغط على هوامش الربح المعتمدة على مستوى المساحات التجارية.

 

