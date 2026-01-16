Français
الأخبار

وزارة المالية: إحداث ثلاث قباضات مالية جديدة بولايات صفاقس وسيدي بوزيد وأريانة

صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار وزيرة المالية مؤرخ في 15 جانفي 2026، والمتعلّق بإحداث قباضات مالية بولايات صفاقس وسيدي بوزيد وأريانة، إضافة إلى إحداث مركز لاستخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بولاية القصرين. وتُحدث القباضات المالية الثلاث لتنفيذ جميع المشمولات الموكولة إلى قباضة مالية.

وقد تمّ إحداث القباضة الأولى بمعتمدية الغريبة من ولاية صفاقس، والثانية بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، في حين أُحدثت القباضة الثالثة بمعتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانة.

كما يتولّى مركز استخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات المُحدث بولاية القصرين، بصفة أساسية، تحصيل الأموال المتأتية من بيع هذه المواد عبر مركز توزيع منتوجات الاختصاصات الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومعمل التبغ بالقيروان.

