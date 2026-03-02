Français
وزارة المالية: الخميس 05 مارس آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية

ذكرت وزارة المالية اليوم أصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية التي يملكها أشخاص طبيعيون، أن آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة لسنة 2026 يوافق يوم الخميس 05 مارس 2026.

كما  ذكرت الوزارة أنه يمكن خلاص هذا المعلوم عن بعد عبر الموقع الالكتروني taxe-circulation.finances.gov.tn، علما أن الخلاص عن بعد لا يستوجب أي إجراء إضافي على عين المكان بالقباضات المالية. ويعتبر الوصل المستخرج من موقع الواب وسيلة إثبات لعملية الخلاص.

ويتعين على أصحاب السيارات قبل خلاص معلوم الجولان التثبت من: وضعيتهم الجبائية بالنسبة لأصحاب المعرفات الجبائية وضعيتهم إزاء مخالفاتهم المرورية إما عبر الموقع الالكتروني amendes.finances.gov.tn بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي أو بالاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700 بالنسبة للخطايا العادية.

