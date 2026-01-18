Français
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل

قرّرت وزارة المالية احداث قياسات مالية جديدة لمزيد تقريب الخدمات من المواطنين و تطوير آليات استخلاص الموارد العمومية في عدد من الجهات.

و في هذا صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 جانفي 2026، يتم بموجبه إحداث ثلاث قباضات مالية جديدة تتولى تنفيذ كافة المشمولات الموكولة قانوناً للقباضات المالية، و شمل هذا الاحداث ولاية صفاقس و تحديدا القباضة المالية بالغريبة و ولاية سيدي بوزيد اساساً القباضة المالية بـسيدي علي بن عون و ولاية أريانة و تحديدا القباضة المالية بسيدي ثابت.

و في سياق متصل، تضمن القرار إحداث مركز لاستخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاص بولاية القصرين ووفقاً للفصل الثاني، سيتولى هذا المركز أساساً قبض الأموال المتأتية من بيع منتوجات الاختصاص (التبغ والموقيد) الموزعة من قبل مراكز التوزيع التابعة لكل من الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد و مصنع التبغ بالقيروان.

و يأتي هذا الإجراء في إطار تحيين التنظيم الإداري والمحاسبي للمراكز العمومية التابعة لوزارة المالية و استناداً إلى مجلة المحاسبة العمومية و النصوص المنظمة لقطاع التبغ في تونس.

