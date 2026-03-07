وزارة المالية تطلق بوابة الفوترة الإلكترونية لتسهيل انخراط مسدي الخدمات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن ممثلون عن وزارة المالية عن إطلاق بوابة خاصة يوم 30 مارس 2026 لتيسير انخراط مسدي الخدمات في منظومة الفوترة الالكترونية مشيرين إلى أن كلفة الفوترة الإلكترونية تبقى أقل من الفوترة الورقية، فضلا عن مزاياها في حفظ الوثائق وتبسيط الإجراءات.

و أوضحوا خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اول امس الخميس، خُصّصت للاستماع إلى إطارات من وزارة المالية حول منظومة الفوترة الإلكترونية و آفاق تطبيقها، بخصوص تطبيق المنظومة على أصحاب المهن الحرة، أنّه تمّت ملاءمة نظام الفوترة مع خصوصية المهن الحرة من خلال إصدار مذكرة الأتعاب.

و أضافوا أنّ الخاضعين لنظام الفوترة الورقية سيتمّ اتخاذ الإجراءات التقنية والمادية لتيسير انخراطهم في نظام الفوترة الإلكترونية.

و بخصوص المردود المالي لنظام الفوترة، أوضح ممثلو الوزارة أنّ زخم المعلومات و المعطيات التي يوفّرها نظام الفوترة سيمكّن مصالح الجباية من استغلالها للقيام بعمليات التدقيق الضرورية ضمانا لتحقيق العدالة الجبائية و مزيد دعم موارد الدولة الجبائية.

كما تم التأكيد على أنّ التوجّه نحو الرقمنة خيار ضروري للحدّ من التهرّب الجبائي. وأضافوا أنّ الانخراط في المنظومة واجب محمول على المطالبين بالأداء مبرزين أنّ وزارة المالية قامت بحملات تحسيسية للانخراط في المنظومة.

و أوضحوا أنّه منذ سنة 2016 تمّ إرساء نظام الفوترة الإلكترونية دون إجبارية الانخراط فيه وهو ما حتّم تطوير أداء المنظومة للحدّ من التهرّب الضريبي والاقتصادي الموازي وضمان شفافية المعاملات المالية والتجارية بما يضمن تعبئة موارد الدولة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



