اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تطلق تطبيقة جديدة تمكن المطالب بالأداء من احتساب أداءاته ومعاليمه المستوجبة عن بعد

أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية، يوم الثلاثاء، عن إطلاق تطبيق “TUNIMPOT” المتاح على منصة Google Play.

وصمّم هذا التطبيق من قبل إطارات بوزارة المالية، حيث يتيح لمستخدِمه من احتساب أداءاته ومعاليمه المستوجبة وذلك اعتمادا على المعطيات التي يقوم بتعميرها وحسب الخيارات التي يطلبها كما تقوم بتذكيره بآجال إيداع التصاريح الجبائية أو خلاص المعاليم أو الأداءات.

يتيح تطبيق TUNIMPOT لمستخدِمه احتساب عبر الموقع الإلكتروني https://jibaya.tn/ مختلف الضرائب والمعاليم مع الأخذ في الاعتبار آخر المستجدات والتشريعات الجبائية المعمول بها. يمكن لمستعمل تطبيقة TUNIMPOT احتساب الأداءات والمعاليم التالية:

  • الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في أصناف المرتبات والأجور وأرباح الأنشطة الفلاحية أو الصيد البحري والمداخيل العقارية.
  • الطابع الجبائي المستوجب على بعض الخدمات الإدارية (استخراج بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة إقامة، جواز السفر، عمليات الإيجار المالي ومعاليم طابع جبائي أخرى).
  • معاليم الجولان لمختلف أصناف العربات بمختلف قواتها الجبائية والوقود المستعمل وصفة مالكيها (شخص طبيعي أو شخص معنوي) وتاريخ أول اذن بالجولان.
  • معاليم التسجيل المتعلقة بالعقود الناقلة للملكية الخاصة بالعقارات وكذلك عقود كراء العقارات
  • الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية (الحقوق الاجتماعية في الشركات العقارية، الأراضي المهيأة للبناء، العقارات المبنية المعدة للسكن والعقارات المبنية الأخرى).
